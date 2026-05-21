Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших

Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших

Массовые атаки дронов на российские регионы ставят жителей перед жесткой дилеммой: кто заплатит за разбитые машины, выбитые окна и сгоревшие дома — государство, страховка или владелец БПЛА, которого найти невозможно? Эксперты разобрали механизмы компенсаций и дали пошаговую инструкцию для пострадавших. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Кто должен платить за ущерб в результате атак БПЛА

Юристы отмечают: вопрос возмещения ущерба от падения беспилотников не имеет простого ответа. В теории платить должен собственник дрона, но на практике установить его в условиях боевых действий или диверсий крайне сложно.

«По факту повреждения имущества возбуждается уголовное дело. Следственные органы устанавливают виновное лицо. Вы как потерпевший заявляете гражданский иск и требуете возмещения вреда. Проблема в том, что расследование может длиться бесконечно долго», — говорит NEWS.ru юрист Алексей Сиренко.

Адвокат, правозащитник Екатерина Александрович добавляет, что, когда атаки носят террористический характер, основная нагрузка по компенсации ложится на государство. «Ущерб жизни, здоровью и имуществу граждан может возмещаться из федерального бюджета в соответствии с законодательством о противодействии терроризму», — отмечает собеседница NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По ее словам, государство последовательно выстраивает систему поддержки пострадавших граждан. На федеральном уровне правительство выделяет значительные средства из резервного фонда.

Является ли атака БПЛА страховым случаем

Да, но только если в вашем полисе прописаны риски: падение предметов, взрыв, пожар, противоправные действия третьих лиц — а также специальные военные или террористические риски.

Сиренко советует немедленно проверить договор страхования и при необходимости попросить страховую компанию внести в него изменения.

Что делать при повреждении имущества от БПЛА

Эксперты настоятельно рекомендуют:

не трогать обломки и ничего не ремонтировать до фиксации;

вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую помощь;

получить акт осмотра, справку о происшествии и номер КУСП (книга учета сообщений о происшествиях);

сделать фото и видео повреждений в присутствии понятых;

заказать независимую оценку ущерба;

подать заявление в страховую компанию (при наличии полиса);

обратиться в районную или городскую администрацию за компенсацией, при отказе требовать письменный отказ и обжаловать его в суде.

Как получить выплату

Чтобы получить выплату, первым делом нужно позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112 и зафиксировать факт происшествия, а затем обратиться в местную администрацию, где помогут собрать необходимые документы, уточняет Александрович. Что важно: выплаты носят заявительный характер и автоматически никому не начисляются.

Что касается возможных сумм, то здесь все зависит от региона и характера ущерба. Например, в Московской области владельцам поврежденных квартир называли выплаты от 100 тыс. рублей, а после независимой оценки сумму могли увеличить вплоть до 2 млн.

В Ростове-на-Дону в 2026 году сообщалось о других цифрах: до 0,5 млн рублей за поврежденный автомобиль и до 1 млн — за полностью утраченный. Помимо этого, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную материальную помощь — 15 тыс. рублей на человека. Если же утрачено имущество первой необходимости, при частичной потере выплачивают 75 тыс. рублей, а при полной — 150 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Важно понимать, что эти выплаты не являются автоматическими. Пострадавшим следует внимательно отслеживать региональные нормативные акты», — подчеркивает Александрович.

За последние дни российские регионы продолжали подвергаться массированным атакам украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО отражают налеты практически ежесуточно, а территория атак расширяется от западных границ до Поволжья.

Читайте также:

В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом

Почти 800 украинских БПЛА пытались атаковать Россию за последние сутки

Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы