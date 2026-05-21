Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших

Массовые атаки дронов на российские регионы ставят жителей перед жесткой дилеммой: кто заплатит за разбитые машины, выбитые окна и сгоревшие дома — государство, страховка или владелец БПЛА, которого найти невозможно? Эксперты разобрали механизмы компенсаций и дали пошаговую инструкцию для пострадавших. Подробнее — в материале NEWS.ru.
Кто должен платить за ущерб в результате атак БПЛА
Юристы отмечают: вопрос возмещения ущерба от падения беспилотников не имеет простого ответа. В теории платить должен собственник дрона, но на практике установить его в условиях боевых действий или диверсий крайне сложно.
«По факту повреждения имущества возбуждается уголовное дело. Следственные органы устанавливают виновное лицо. Вы как потерпевший заявляете гражданский иск и требуете возмещения вреда. Проблема в том, что расследование может длиться бесконечно долго», — говорит NEWS.ru юрист Алексей Сиренко.
Адвокат, правозащитник Екатерина Александрович добавляет, что, когда атаки носят террористический характер, основная нагрузка по компенсации ложится на государство. «Ущерб жизни, здоровью и имуществу граждан может возмещаться из федерального бюджета в соответствии с законодательством о противодействии терроризму», — отмечает собеседница NEWS.ru.
По ее словам, государство последовательно выстраивает систему поддержки пострадавших граждан. На федеральном уровне правительство выделяет значительные средства из резервного фонда.
Является ли атака БПЛА страховым случаем
Да, но только если в вашем полисе прописаны риски: падение предметов, взрыв, пожар, противоправные действия третьих лиц — а также специальные военные или террористические риски.
Сиренко советует немедленно проверить договор страхования и при необходимости попросить страховую компанию внести в него изменения.
Что делать при повреждении имущества от БПЛА
Эксперты настоятельно рекомендуют:
- не трогать обломки и ничего не ремонтировать до фиксации;
- вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую помощь;
- получить акт осмотра, справку о происшествии и номер КУСП (книга учета сообщений о происшествиях);
- сделать фото и видео повреждений в присутствии понятых;
- заказать независимую оценку ущерба;
- подать заявление в страховую компанию (при наличии полиса);
- обратиться в районную или городскую администрацию за компенсацией, при отказе требовать письменный отказ и обжаловать его в суде.
Как получить выплату
Чтобы получить выплату, первым делом нужно позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112 и зафиксировать факт происшествия, а затем обратиться в местную администрацию, где помогут собрать необходимые документы, уточняет Александрович. Что важно: выплаты носят заявительный характер и автоматически никому не начисляются.
Что касается возможных сумм, то здесь все зависит от региона и характера ущерба. Например, в Московской области владельцам поврежденных квартир называли выплаты от 100 тыс. рублей, а после независимой оценки сумму могли увеличить вплоть до 2 млн.
В Ростове-на-Дону в 2026 году сообщалось о других цифрах: до 0,5 млн рублей за поврежденный автомобиль и до 1 млн — за полностью утраченный. Помимо этого, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную материальную помощь — 15 тыс. рублей на человека. Если же утрачено имущество первой необходимости, при частичной потере выплачивают 75 тыс. рублей, а при полной — 150 тыс.
«Важно понимать, что эти выплаты не являются автоматическими. Пострадавшим следует внимательно отслеживать региональные нормативные акты», — подчеркивает Александрович.
За последние дни российские регионы продолжали подвергаться массированным атакам украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО отражают налеты практически ежесуточно, а территория атак расширяется от западных границ до Поволжья.
