Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 06:00

Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовые атаки дронов на российские регионы ставят жителей перед жесткой дилеммой: кто заплатит за разбитые машины, выбитые окна и сгоревшие дома — государство, страховка или владелец БПЛА, которого найти невозможно? Эксперты разобрали механизмы компенсаций и дали пошаговую инструкцию для пострадавших. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Кто должен платить за ущерб в результате атак БПЛА

Юристы отмечают: вопрос возмещения ущерба от падения беспилотников не имеет простого ответа. В теории платить должен собственник дрона, но на практике установить его в условиях боевых действий или диверсий крайне сложно.

«По факту повреждения имущества возбуждается уголовное дело. Следственные органы устанавливают виновное лицо. Вы как потерпевший заявляете гражданский иск и требуете возмещения вреда. Проблема в том, что расследование может длиться бесконечно долго», — говорит NEWS.ru юрист Алексей Сиренко.

Адвокат, правозащитник Екатерина Александрович добавляет, что, когда атаки носят террористический характер, основная нагрузка по компенсации ложится на государство. «Ущерб жизни, здоровью и имуществу граждан может возмещаться из федерального бюджета в соответствии с законодательством о противодействии терроризму», — отмечает собеседница NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По ее словам, государство последовательно выстраивает систему поддержки пострадавших граждан. На федеральном уровне правительство выделяет значительные средства из резервного фонда.

Является ли атака БПЛА страховым случаем

Да, но только если в вашем полисе прописаны риски: падение предметов, взрыв, пожар, противоправные действия третьих лиц — а также специальные военные или террористические риски.

Сиренко советует немедленно проверить договор страхования и при необходимости попросить страховую компанию внести в него изменения.

Что делать при повреждении имущества от БПЛА

Эксперты настоятельно рекомендуют:

  • не трогать обломки и ничего не ремонтировать до фиксации;
  • вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую помощь;
  • получить акт осмотра, справку о происшествии и номер КУСП (книга учета сообщений о происшествиях);
  • сделать фото и видео повреждений в присутствии понятых;
  • заказать независимую оценку ущерба;
  • подать заявление в страховую компанию (при наличии полиса);
  • обратиться в районную или городскую администрацию за компенсацией, при отказе требовать письменный отказ и обжаловать его в суде.

Как получить выплату

Чтобы получить выплату, первым делом нужно позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112 и зафиксировать факт происшествия, а затем обратиться в местную администрацию, где помогут собрать необходимые документы, уточняет Александрович. Что важно: выплаты носят заявительный характер и автоматически никому не начисляются.

Что касается возможных сумм, то здесь все зависит от региона и характера ущерба. Например, в Московской области владельцам поврежденных квартир называли выплаты от 100 тыс. рублей, а после независимой оценки сумму могли увеличить вплоть до 2 млн.

В Ростове-на-Дону в 2026 году сообщалось о других цифрах: до 0,5 млн рублей за поврежденный автомобиль и до 1 млн — за полностью утраченный. Помимо этого, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную материальную помощь — 15 тыс. рублей на человека. Если же утрачено имущество первой необходимости, при частичной потере выплачивают 75 тыс. рублей, а при полной — 150 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Важно понимать, что эти выплаты не являются автоматическими. Пострадавшим следует внимательно отслеживать региональные нормативные акты», — подчеркивает Александрович.

За последние дни российские регионы продолжали подвергаться массированным атакам украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО отражают налеты практически ежесуточно, а территория атак расширяется от западных границ до Поволжья.

Читайте также:

В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом

Почти 800 украинских БПЛА пытались атаковать Россию за последние сутки

Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы

Россия
атаки БПЛА
ущербы
Общество
компенсация
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Солнцепеки» выжгли ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 21 мая
В Европе отреагировали на проведение Россией учений ядерных сил
Над Калугой «закрыли небо»
«Объятья Китая»: на Западе озвучили, о чем говорит поездка Путина в Пекин
Врач назвала домашнее блюдо с высоким содержанием коллагена
Лавров рассказал, какими стали Зеленский и ЕС за почти год после Анкориджа
«Болезненные уступки»: Украине обозначили условия завершения конфликта
Молодежи рассказали о грозных последствиях недосыпа
Долги мужа, карьера, слова об уехавших артистах: как живет Светлана Иванова
Архитектор рассказала, как без большого бюджета преобразить дом к лету
Раскрыто, какие вооружения РФ может применить при угрозе нацбезопасности
Подбор ключей для ЕГЭ, звонок из Минобра: новые схемы мошенников в 2026-м
Более 30 беспилотников лишились «крыльев» в Ростовской области
В НАТО предупредили о реакции Альянса на применение ядерного оружия
Названы пять скрытых психологических причин прокрастинации
Стало известно, кому из россиян повысят пенсию с 1 июня
Жители Молдавии возмутились тратами властей на Галкина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 мая
Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ
Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.