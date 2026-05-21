Названа суточная норма соли, которую нельзя превышать

Терапевт Тен: в день можно употреблять не более 5 г поваренной соли

Суточная норма поваренной соли, которую нельзя превышать, составляет всего 5 г, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, потребности организма в натрии являются минимальными. Она добавила, что в России среднестатистический человек ежедневно употребляет до 15 г этого продукта, а иногда и больше.

Проблема заключается в том, что потребности организма в натрии минимальны — всего около 500 мг, то есть менее четверти чайной ложки соли в день для базовых функций. Однако современный рацион подразумевает намного большее потребление. Между тем разрыв с рекомендуемой нормой просто колоссальный. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 5 г соли в день, это около одной неполной чайной ложки. В реальности же среднее потребление в большинстве развитых стран, включая Россию, колеблется от 8 г до 15 г соли в день, а иногда и выше. То есть мы съедаем в два-три раза больше соли, чем нужно, — пояснила Тен.

Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская посоветовала в жаркую погоду есть больше фруктов и овощей. По словам специалиста, их сок помогает поддерживать водный баланс в организме.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
