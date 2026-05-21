Назван возраст, после которого риск деменции резко увеличивается

Вероятность развития деменции резко возрастает после достижения 65-летнего возраста, заявила NEWS.ru заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова. По ее словам, симптомами этого заболевания могут быть не только проблемы с памятью, но и внезапные изменения характера.

Первичная деменция нечасто встречается в возрасте до 60 лет. После 65 лет она диагностируется в 15% случаев. Каждые пять лет риск удваивается. В возрасте 85–90 лет от этой болезни страдают около 50% человек. Она развивается исподволь, близкие не всегда замечают первые симптомы, списывая все на старость. Признаками недуга, кроме нарушения памяти, могут быть испортившийся характер, вспыльчивость или, наоборот, апатичность. В процессе развития заболевания человек становится все более несамостоятельным и в тяжелой стадии требует паллиативного ухода, — поделилась Чиркова.

Она подчеркнула, что в настоящее время нет абсолютно надежных методов предотвращения деменции. Тем не менее, по словам врача, существуют определенные аспекты образа жизни и привычки, которые могут уменьшить вероятность ее возникновения или замедлить ее развитие.

Ранее участница фольклорной группы «Жемчуга» Янина Максимова заявила, что пение улучшает работу легких и помогает предотвратить развитие деменции. Кроме того, по ее словам, вокальные упражнения снижают уровень стресса и стабилизируют эмоциональное состояние.