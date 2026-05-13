День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 17:13

Раскрыта неочевидная польза пения

Вокалистка Максимова: пение улучшает работу легких и спасает от деменции

МакSим (Марина Максимова) МакSим (Марина Максимова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пение благоприятно сказывается на работе легких и предотвращает развитие деменции, заявила NEWS.ru участница фольклорной группы «Жемчуга» Янина Максимова. По ее словам, вокальные упражнения также способствуют снижению уровня стресса и стабилизации эмоционального состояния.

Пение положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние. Вокальные занятия требуют глубокого диафрагмального дыхания, которое улучшает работу легких и кровообращение. Регулярные практики помогают снять стресс, выровнять эмоциональный фон и повысить общую жизненную энергию. Кроме того, процесс тренирует память и концентрацию внимания. Особое место занимает народная песня. Это не просто фольклор, а связь с культурными корнями, способ почувствовать свою идентичность. Для многих людей обращение к традиционной музыке становится источником внутренней опоры и уверенности в себе, — поделилась Максимова.

Ранее ученые выяснили, что искусство замедляет биологическое старение организма на уровне ДНК. По словам специалистов, люди, которые читают книги, слушают музыку или посещают музеи хотя бы раз в неделю, стареют примерно на 4% медленнее тех, кто не ведет активную культурную жизнь.

Здоровье
певицы
Life Style
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объявил о начале «охоты на ведьм» в Киеве
Умер актер сериала «Жена олигарха»
Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского
Воспитатель попыталась спрятать оторванный палец ребенка в колготках
«Европа на грани»: в Финляндии выступили с заявлением после слов Путина
Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»
Одна европейская страна закрыла пограничные переходы с Украиной
Газпромбанк накрыл масштабный сбой
Комбрига ВСУ внесли в перечень террористов
Российские бойцы впервые поразили редкую САУ ВСУ
Китай обошел санкции против Рубио с помощью одного иероглифа
«Громадная сила»: в Китае увидели сигнал Западу в российском «Сармате»
Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске
Двое пьяных бойцов ВСУ покинули часть и жестоко надругались над женщиной
Двое мужчин жестоко зарезали школьника в алтайском селе
Раскрыта неочевидная польза пения
Госдума одобрила списание долгов участникам СВО
Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова
Госдума упростила оформление пьяных водителей
Немецкий депутат захотел приехать в Россию
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.