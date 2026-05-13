Раскрыта неочевидная польза пения

Пение благоприятно сказывается на работе легких и предотвращает развитие деменции, заявила NEWS.ru участница фольклорной группы «Жемчуга» Янина Максимова. По ее словам, вокальные упражнения также способствуют снижению уровня стресса и стабилизации эмоционального состояния.

Пение положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние. Вокальные занятия требуют глубокого диафрагмального дыхания, которое улучшает работу легких и кровообращение. Регулярные практики помогают снять стресс, выровнять эмоциональный фон и повысить общую жизненную энергию. Кроме того, процесс тренирует память и концентрацию внимания. Особое место занимает народная песня. Это не просто фольклор, а связь с культурными корнями, способ почувствовать свою идентичность. Для многих людей обращение к традиционной музыке становится источником внутренней опоры и уверенности в себе, — поделилась Максимова.

Ранее ученые выяснили, что искусство замедляет биологическое старение организма на уровне ДНК. По словам специалистов, люди, которые читают книги, слушают музыку или посещают музеи хотя бы раз в неделю, стареют примерно на 4% медленнее тех, кто не ведет активную культурную жизнь.