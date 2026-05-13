13 мая 2026 в 16:27

Кардиолог ответил, как отличить инсульт от опьянения

При инсульте симптомы проявляются внезапно в отличие от похмелья или состояния алкогольного опьянения, рассказал LIFE.ru врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. Он отметил, что к проявлениям таких состояний можно отнести невнятную речь и проблемы с мимикой.

Ключевое отличие в том, что при алкогольном опьянении симптомы развиваются постепенно и связаны с общей интоксикацией, а при инсульте — они возникают внезапно и носят очаговый неврологический характер, — рассказал Кондрахин.

Кардиолог подчеркнул, что при инсульте также будет отсутствовать запах алкоголя, а речь будет невнятной, но связной. По его словам, при опьянении также нарушается координация, в то время как при инсульте теряется чувствительность конечностей.

Ранее невролог Наталья Крейда рассказала, что молодежь все чаще сталкивается с инсультами в связи с образом жизни, в том числе неправильным питанием, зависимостью от гаджетов и вредными привычками. Она отметила, что на сегодняшний день такой диагноз встречается даже у подростков и младенцев.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.