06 апреля 2026 в 17:33

Невролог раскрыла, почему молодежь все чаще сталкивается с инсультами

Невролог Крейда: молодежь все чаще сталкивается с инсультами из-за образа жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Молодежь все чаще сталкивается с инсультами в связи с образом жизни, в том числе неправильным питанием, зависимостью от гаджетов и вредными привычками, заявила телеканалу «Краснодар» невролог Наталья Крейда. Она отметила, что на сегодняшний день такой диагноз встречается даже у подростков и младенцев.

Молодежь много времени проводит за гаджетами, мало двигается, питается на ходу и не следит за здоровьем. Курение, алкоголь и хронический стресс только усиливают риски. Отдельная проблема — давление. Многие молодые люди даже не подозревают, что у них гипертония, потому что никогда его не измеряют. А постоянные переработки и недосып только ухудшают ситуацию, — предупредила Крейда.

По словам невролога, ежегодно в России происходит около 450 тыс. инсультов, из них почти треть — у пациентов до 40 лет. Для профилактики врач рекомендует следить за здоровьем: проходить диспансеризацию, соблюдать принципы правильного питания и быть физически активным.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что 11-летнюю пациентку с ишемическим инсультом экстренно доставили в Уфу. На прошлой неделе бригада детской санавиации вылетела в Стерлитамак, чтобы оказать ей помощь.

