Правительство Украины осознает, что Донбасс уже никогда не будет принадлежать Киеву, поэтому придерживается стратегии выжженной земли в Донецкой Народной Республике, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин. По его словам, которые приводит ТАСС, именно поэтому украинские власти пытаются распространять наркотики, чтобы лишить подрастающее поколение будущего.

Распространение наркотиков, попытки подсадить молодежь на зависимость, пропаганда разрушительного образа жизни — это сознательная стратегия выжженной земли на чужой территории, которая уже никогда не будет Украиной, через разложение общества изнутри, — отметил он.

Сенатор обратил внимание на очевидную разницу между подходом России и Украины к молодежи Донбасса. Если Киев пытается уничтожить будущее, то Кремль создает возможности для развития, образования, спорта, патриотического воспитания и самореализации молодых людей, объяснил он.

Ранее сообщалось, что Россия фиксирует действия киевского режима по распространению наркотиков среди населения Донбасса. По информации Совбеза РФ, сотрудники ФСБ пресекли деятельность 25 участников курируемой с территории Украины организованной наркогруппировки. Злоумышленники занимались пропагандой наркозависимости среди молодежи.