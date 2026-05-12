Киев уличили в распространении наркотиков в Донбассе Совбез РФ: Киев участвует в распространении наркотиков в Донбассе

Россия фиксирует действия киевского режима по распространению наркотиков среди населения Донбасса, сообщили в Совбезе РФ. В частности, сотрудники ФСБ пресекли деятельность 25 участников курируемой с территории Украины организованной наркогруппировки. Злоумышленники занимались поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории республики, а также пропагандой наркозависимости среди подрастающего поколения, передает ТАСС.

Продолжают фиксироваться действия украинского режима, направленные на наркотизацию населения Донбасса, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп может принудить украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.

До этого украинские военные начали массово жаловаться, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.