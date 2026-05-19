Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу

Школьница из Москвы 1,5 года притворялась больной, чтобы пропускать занятия

Московская школьница на протяжении 1,5 года притворялась тяжелобольной, чтобы не посещать занятия, пишет Mash. Родители потратили сотни тысяч рублей на медицинские обследования и врачей.

У 14-летней девочки фиксировались якобы «кровотечения отовсюду» — из носа, глаз, ушей, груди, матки и даже пупка, при этом скорая помощь регулярно госпитализировала школьницу, а в больницах ей проводили полный комплекс обследований, включая различные УЗИ, эндоскопические исследования и колоноскопии, однако все результаты показывали отсутствие патологий.

Также врачи проверяли наличие онкологических заболеваний, но девочка оставалась полностью здоровой, хотя эпизоды «болезни» продолжались. Позднее родители заметили закономерность, что ухудшения состояния происходили только в период учебного года, тогда как летом симптомов не наблюдалось. С 1 сентября ситуация повторялась, во время каникул затихала, а в летний период полностью исчезала.

После этого выяснилось, что кровь из различных частей тела была результатом инсценировки, школьница самостоятельно имитировала симптомы, чтобы не ходить на уроки. Мать девочки до сих пор не признает факт симуляции, и семья продолжает обращаться к врачам, тогда как медики предполагают у подростка синдром Мюнхгаузена, при котором человек намеренно вызывает у себя признаки заболевания ради получения внимания и заботы, сказано в публикации.

Ранее гинеколог Виктория Фисюк заявляла, что постоянное ежедневное использование гигиенических прокладок может спровоцировать развитие воспалительных процессов. Она пояснила, что подобная привычка нарушает естественное равновесие микрофлоры.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
