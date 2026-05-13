День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 12:14

Гинеколог предостерегла от постоянного использования ежедневных прокладок

Гинеколог Фисюк: постоянное использование прокладок чревато воспалениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование ежедневных прокладок на постоянной основе может привести к развитию воспалительных процессов, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» гинеколог Виктория Фисюк. По ее словам, такая привычка нарушает естественный баланс микрофлоры и повышает риск бактериального вагиноза.

При постоянном использовании ежедневных прокладок создается так называемый «парниковый эффект»: повышаются влажность и температура, ухудшается доступ воздуха. Особенно это опасно, если прокладка меняется редко или используется на фоне уже имеющихся обильных выделений, — отметила Фисюк.

Она добавила, что при производстве прокладок часто используют ароматизаторы, красители и пропитки. Такие компоненты могут спровоцировать раздражение слизистой и аллергию.

Ранее гинеколог Виктория Мариновская заявила, что частое ношение стрингов или синтетического нижнего белья, спринцевание и применение агрессивных моющих средств вредят женскому здоровью. Врач также предостерегла от регулярного использования средств интимной гигиены с отдушками.

Здоровье
гинекологи
заболевания
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущую спасли от передозировки успокоительными
Москвичка «убила» мужа из-за алиментов
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.