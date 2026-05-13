Гинеколог предостерегла от постоянного использования ежедневных прокладок

Использование ежедневных прокладок на постоянной основе может привести к развитию воспалительных процессов, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» гинеколог Виктория Фисюк. По ее словам, такая привычка нарушает естественный баланс микрофлоры и повышает риск бактериального вагиноза.

При постоянном использовании ежедневных прокладок создается так называемый «парниковый эффект»: повышаются влажность и температура, ухудшается доступ воздуха. Особенно это опасно, если прокладка меняется редко или используется на фоне уже имеющихся обильных выделений, — отметила Фисюк.

Она добавила, что при производстве прокладок часто используют ароматизаторы, красители и пропитки. Такие компоненты могут спровоцировать раздражение слизистой и аллергию.

Ранее гинеколог Виктория Мариновская заявила, что частое ношение стрингов или синтетического нижнего белья, спринцевание и применение агрессивных моющих средств вредят женскому здоровью. Врач также предостерегла от регулярного использования средств интимной гигиены с отдушками.