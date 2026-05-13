Блогер из Франции приехал в Дагестан и стал другим человеком Французский блогер Синета посетил Дагестан для закалки характера

Известный французский блогер и модель Маттео Синета, прославившийся видеороликами со сменой имиджа, совершил неожиданную поездку в Дагестан ради погружения в кавказскую культуру. На такое решение француза подтолкнула популярная в интернете цитата бойца ММА Ислама Махачева о воспитании характера в российской республике, которую оставляли под его роликами в соцсетях.

Путешественник захотел лично проверить справедливость слов спортсмена и кардинально сменить обстановку.Сразу по прибытии в регион зарубежный гость избавился от волос на голове и активно включился в тренировочный процесс с местными борцами. Француз регулярно участвует в жестких спаррингах со спортсменами и охотно общается со всеми жителями, создающими с ним совместный контент.

