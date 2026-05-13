Стало известно, что заставило США экономить боеприпасы в Иране

США экономили противобункерные боеприпасы во время активной фазы операции против Ирана ради потенциальных боевых действий против Китая и КНДР, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их информации, зачастую американские военные наносили удары по входам в подземные объекты вместо их уничтожения.

Как уточнила газета, Ирану тем временем удалось сохранить примерно 70% своего довоенного арсенала ракет. Кроме того, Исламская Республика смогла восстановить доступ к около 90% подземных хранилищ боеприпасов.

Ранее исполняющий обязанности главы финансового управления Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы Соединенных Штатов на операцию против Ирана приблизились к $29 млрд (2,1 трлн рублей). Он уточнил, что обновленная оценка учитывает затраты на ремонт техники, замену оборудования и переброску военнослужащих на Ближний Восток.

До этого Пентагон запросил у Конгресса США более $30 млрд (2,2 трлн рублей) на развитие внутреннего оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков. Ведомство хочет замкнуть полный цикл — от добычи сырья до выпуска готового оружия — внутри страны.