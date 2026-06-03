Психолог объяснила, какие действия родителей можно считать гиперконтролем

Отслеживание геолокации ребенка может быть признаком гиперконтроля, рассказала MIR24.TV практикующий клинический психолог, автор и ведущая тренингов Ксения Солопанова. Она отметила, что сейчас такое нарушение границ может выглядеть как осознанность.

Родители отслеживают каждое действие, постоянно проверяют геолокацию, вмешиваются в любой конфликт, контролируют эмоции, питание, друзей, занятия и даже мысли. Но его психика развивается не только через безопасность, а еще и через постепенное получение самостоятельности, — рассказала Солопанова.

Психолог подчеркнула, что детям важна не только физическая, но и эмоциональная безопасность. По ее словам, умение родителей различать заботу и навязчивый контроль является ключевым навыком в воспитании детей в современном мире.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что гиперконтроль может разрушить отношения с подростком. Он отметил, что с определенного возраста подростки требуют отношений на равных.