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03 июня 2026 в 15:14

Психолог объяснила, какие действия родителей можно считать гиперконтролем

Психолог Солопанова: отслеживание геолокации ребенка является гиперконтролем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отслеживание геолокации ребенка может быть признаком гиперконтроля, рассказала MIR24.TV практикующий клинический психолог, автор и ведущая тренингов Ксения Солопанова. Она отметила, что сейчас такое нарушение границ может выглядеть как осознанность.

Родители отслеживают каждое действие, постоянно проверяют геолокацию, вмешиваются в любой конфликт, контролируют эмоции, питание, друзей, занятия и даже мысли. Но его психика развивается не только через безопасность, а еще и через постепенное получение самостоятельности, — рассказала Солопанова.

Психолог подчеркнула, что детям важна не только физическая, но и эмоциональная безопасность. По ее словам, умение родителей различать заботу и навязчивый контроль является ключевым навыком в воспитании детей в современном мире.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что гиперконтроль может разрушить отношения с подростком. Он отметил, что с определенного возраста подростки требуют отношений на равных.

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