Пентагон оценил расходы на операцию против Ирана Пентагон: США потратили почти $29 млрд на операцию против Ирана

Расходы Соединенных Штатов на операцию против Ирана приблизились к $29 млрд (2,1 трлн рублей), заявил исполняющий обязанности главы финансового управления Пентагона Джулс Херст на слушаниях в комитете палаты представителей. В военном ведомстве уточнили, что обновленная оценка учитывает затраты на ремонт техники, замену оборудования и переброску военнослужащих на Ближний Восток, сообщает РИА Новости.

Мы думаем, что сейчас это число ближе к $29 [млрд], — сказал Херст.

Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с 28 февраля. По оценке иранской стороны, за первые 40 дней войны погибли 3375 иранцев.

Ранее Херст заявлял, что Вашингтон израсходовал около $25 млрд (1,8 трлн рублей) на войну против Ирана. По его словам, операция Соединенных Штатов на Ближнем Востоке носит название «Эпическая ярость».

До этого госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что Иран израсходовал половину своего ракетного потенциала с начала военной операции США и Израиля. Кроме того, по его словам, в стране растет инфляция, продолжается засуха, а экономика республики находится в упадке из-за воздействия санкций.