США надеются, что Иран лишился половины своего ракетного потенциала

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио утверждает, что Иран израсходовал половину своего ракетного потенциала с начала военной операции США и Израиля, передает Fox News. По его словам, у Тегерана больше нет производственных мощностей и военно-морских сил.

Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с 28 февраля. За 40 дней войны, по данным иранской стороны, погибли 3375 иранцев. Переговоры в Исламабаде 11 апреля не привели к соглашению. В данный момент стороны предлагают разные варианты решения конфликта.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности с недоверием восприняли предложенный Ираном трехэтапный формат переговоров. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации проинформировала, что Вашингтон уже в ближайшие дни намерен подготовить собственные встречные инициативы.

До этого Центральный банк Ирана открыл четыре счета, чтобы взимать плату за проход через Ормузский пролив в риалах, юанях, долларах и евро. Депутат парламента Исламской Республики Алаэддин Боруджерди указал, что сборы помогают принимать силы КСИР.