27 апреля 2026 в 20:13

Иран предпринял важный шаг для коммерциализации Ормузского пролива

Центральный банк Ирана создал валютные счета для сбора платы в Ормузском проливе

Ормузский пролив
Центральный банк Ирана открыл четыре счета, чтобы взимать плату за проход через Ормузский пролив в риалах, юанях, долларах и евро, заявил депутат парламента исламской республики Алаэддин Боруджерди. По его словам, которые цитирует пресс-служба парламента, сборы помогают принимать силы КСИР.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США не достигли на Ближнем Востоке ни одной из запланированных целей, поэтому запросили переговоры. Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, назвавшего себя победителем в конфликте.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что Иран заранее подготовился к военному конфликту с США и может располагать еще десятками тысяч ракет и беспилотников. Иранцы перенесли ракетные центры под землю, рассредоточили их по стране и долгое время готовились к противостоянию, в том числе экзистенциально.

