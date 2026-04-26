Пушков сделал прогноз по запасам ракетного вооружения у Ирана

Пушков: Иран подготовился к войне с США и имеет десятки тысяч ракет

Иран заранее подготовился к военному конфликту с США и может располагать еще десятками тысяч ракет и беспилотников, заявил в интервью ТАСС председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор отметил, что иранцы перенесли ракетные центры под землю, рассредоточили их по стране и долгое время готовились к противостоянию, в том числе «экзистенциально».

Иранцы очень хорошо подготовились к войне. Они практически все свои ракетные центры перенесли под землю, где до них очень трудно добраться, и рассредоточили их по всей стране. Беспилотников у них, похоже, еще десятки тысяч. Ракет тоже. И они занимались всем этим длительное время, готовясь и экономически, и, так сказать, экзистенциально, — сказал он.

Ранее в США разгорелся скандал вокруг статистики потерь американских военных в иранской кампании из-за расхождений в данных Пентагона. Журналисты обратили внимание, что цифры менялись от 385 до 428, а затем снизились без объяснения причин.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон получил от Тегерана новое, более выгодное предложение через 10 минут после отмены визита американских переговорщиков в Пакистан. Американский лидер также повторил принципиальную позицию, согласно которой у Ирана не должно быть ядерного оружия.