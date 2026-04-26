26 апреля 2026 в 19:40

Пентагон уличили в серьезном подлоге в конфликте с Ираном

Haber 7: Пентагон может скрывать истинные масштабы потерь ВС США от ударов Ирана

Здание Пентагона Здание Пентагона Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США разгорелся скандал вокруг статистики потерь американских военных в иранской кампании из-за расхождений в данных Пентагона, сообщает издание Haber 7. По мнению журналистов, несоответствия могут свидетельствовать о попытках скрыть реальную картину.

В первый день перемирия сообщалось о 385 погибших и раненых, позже цифра выросла до 428, затем упала до 413 и 411 без объяснения причин, говорится в материале. Изменения происходили на фоне продления режима прекращения огня с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получил от Тегерана новое, более выгодное предложение после того, как США отменили визит своих переговорщиков в Пакистан. По его словам, новые инициативы иранской стороны поступили всего через 10 минут после отмены поездки.

До этого центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Вооруженные силы Ирана дадут ответ в случае продолжения блокады республики со стороны США. По данным ведомства, обороноспособность Ирана возросла и страна способна нанести Соединенным Штатам и Израилю еще больший урон.

