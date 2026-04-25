25 апреля 2026 в 16:20

Иран пригрозил США мощным ответом за блокаду страны

Вооруженные силы Ирана Вооруженные силы Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вооруженные силы Ирана дадут ответ в случае продолжения блокады республики со стороны США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия». По данным ведомства, готовность Ирана к обороне возросла и страна способна нанести больший ущерб США и Израилю.

Если американская армия-агрессор продолжит блокаду, грабежи и пиратство в регионе, пусть они будут уверены, что встретятся с ответом мощных Вооруженных сил Ирана, — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил на переговорах в Исламабаде, что Тегеран не сомневается в искренности намерений пакистанских посредников в диалоге между Ираном и США. Дипломат подчеркнул, что Иран не обращался к другим посредникам.

Кроме того, анонимные представители американской администрации заявили, что урон, нанесенный иранскими атаками по военным объектам США в зоне Персидского залива, значительно серьезнее, чем официально признается. По оценкам собеседников, затраты на восстановление этих баз составят миллиарды долларов.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

