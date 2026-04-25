В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана

Масштаб ущерба, нанесенного американским военным базам в регионе Персидского залива в результате ударов Ирана, является более серьезным, чем это признается публично, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников США. Восстановление баз, по оценкам, обойдется в миллиарды долларов.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил на торжественном приеме по случаю Дня армии, что в результате атак США и Израиля на территорию Исламской Республики погибли более 3 тыс. мирных жителей, включая 220 детей и 250 женщин. По словам дипломата, за время конфликта также подверглись ударам 125 тыс. гражданских объектов.

Кроме того, американские журналисты заявили, что в иранском руководстве резко обострились разногласия по поводу возможных уступок Вашингтону для подписания сделки и прекращения военных действий. Особенно явными эти противоречия стали на текущей неделе, хотя первые признаки раскола наметились еще в начале апреля.