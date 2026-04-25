Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 15:09

В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана

NBC: американские базы серьезно пострадали после ударов Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Масштаб ущерба, нанесенного американским военным базам в регионе Персидского залива в результате ударов Ирана, является более серьезным, чем это признается публично, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников США. Восстановление баз, по оценкам, обойдется в миллиарды долларов.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил на торжественном приеме по случаю Дня армии, что в результате атак США и Израиля на территорию Исламской Республики погибли более 3 тыс. мирных жителей, включая 220 детей и 250 женщин. По словам дипломата, за время конфликта также подверглись ударам 125 тыс. гражданских объектов.

Кроме того, американские журналисты заявили, что в иранском руководстве резко обострились разногласия по поводу возможных уступок Вашингтону для подписания сделки и прекращения военных действий. Особенно явными эти противоречия стали на текущей неделе, хотя первые признаки раскола наметились еще в начале апреля.

США
Иран
Ближний Восток
базы
ущерб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь России нашло свое призвание
Захарова раскрыла, как Россия использует вызов посла в МИД Румынии
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптик раскрыл, когда в Москве ждать траву из-за снега и ливней
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.