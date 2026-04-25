На Западе увидели раскол в правительстве Ирана из-за одного вопроса

WSJ: руководство Ирана раскололось по вопросу переговоров с США

В верхах Ирана усилились серьезные разногласия относительно возможных уступок США ради заключения сделки и завершения войны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, аналитиков и официальные заявления иранских чиновников. Напряженность стала более заметной на этой неделе, хотя первые расхождения проявились еще в начале апреля.

Как рассказали посредники, помогающие сторонам, в ходе предыдущего раунда переговоров Иран начал уклончиво отвечать на вопросы. При этом в период активных боевых действий Тегеран показывал единство в политической риторике.

Во время перемирия на первый план вышла задача обеспечения отмены санкционных ограничений. В основном противоречия проявляются между представителями Корпуса стражей Исламской революции и гражданскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что в Исламабаде 27 апреля может состояться встреча представителей США и Ирана. По словам журналиста Барака Равида, переговоры обсуждаются на фоне серии предварительных контактов сторон. Возможный диалог будет зависеть от результатов этих предварительных консультаций.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бурятии ограничили доступ к горе Мунку-Сардык
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского с Дудаевым после атаки ВСУ на Екатеринбург
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

