На Западе увидели раскол в правительстве Ирана из-за одного вопроса WSJ: руководство Ирана раскололось по вопросу переговоров с США

В верхах Ирана усилились серьезные разногласия относительно возможных уступок США ради заключения сделки и завершения войны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, аналитиков и официальные заявления иранских чиновников. Напряженность стала более заметной на этой неделе, хотя первые расхождения проявились еще в начале апреля.

Как рассказали посредники, помогающие сторонам, в ходе предыдущего раунда переговоров Иран начал уклончиво отвечать на вопросы. При этом в период активных боевых действий Тегеран показывал единство в политической риторике.

Во время перемирия на первый план вышла задача обеспечения отмены санкционных ограничений. В основном противоречия проявляются между представителями Корпуса стражей Исламской революции и гражданскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что в Исламабаде 27 апреля может состояться встреча представителей США и Ирана. По словам журналиста Барака Равида, переговоры обсуждаются на фоне серии предварительных контактов сторон. Возможный диалог будет зависеть от результатов этих предварительных консультаций.