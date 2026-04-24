Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана

В Исламабаде 27 апреля может состояться встреча представителей США и Ирана, передает Axios. По словам журналиста Барака Равида, переговоры обсуждаются на фоне серии предварительных контактов сторон.

Встреча американских посланников и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи может пройти в понедельник, добавил он. Уточняется, что перед этим представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками.

Возможный диалог будет зависеть от результатов этих предварительных консультаций, отметили в источнике. По данным источников, именно после них может быть согласован формат дальнейших контактов между сторонами.

Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали заявил: Иран не строит надежд относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами. По его словам, Вашингтон неоднократно покидал стол переговоров. Дипломат подчеркнул, что Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны», Тегеран лишь обеспечивал собственную защиту.