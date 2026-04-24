24 апреля 2026 в 22:33

Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана

Axios: переговоры между США и Ираном пройдут 27 апреля в Исламабаде

В Исламабаде 27 апреля может состояться встреча представителей США и Ирана, передает Axios. По словам журналиста Барака Равида, переговоры обсуждаются на фоне серии предварительных контактов сторон.

Встреча американских посланников и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи может пройти в понедельник, добавил он. Уточняется, что перед этим представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками.

Возможный диалог будет зависеть от результатов этих предварительных консультаций, отметили в источнике. По данным источников, именно после них может быть согласован формат дальнейших контактов между сторонами.

Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали заявил: Иран не строит надежд относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами. По его словам, Вашингтон неоднократно покидал стол переговоров. Дипломат подчеркнул, что Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны», Тегеран лишь обеспечивал собственную защиту.

Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

