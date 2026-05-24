Раскрыто возможное название соглашения США и Ирана

24 мая 2026 в 13:07

Al Hadath: соглашение США и Ирана могут назвать «Исламабадской декларацией»

Соглашение между США и Ираном могут назвать «Исламабадской декларацией», сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Там рассказали, что Пакистан, который стал посредником между двумя странами, может объявить о меморандуме о взаимопонимании без участия делегаций Вашингтона и Тегерана.

По данным канала, стороны могут провести переговоры 5 июня. На встрече ожидается обсуждение окончательного варианта соглашения.

Ранее агентство Fars сообщило, что Иран не брал на себя обязательств по вопросам ядерной программы в рамках подготовки предварительного соглашения с США. Утверждения американских СМИ о том, что Исламская Республика обязалась сокращать запасы и закрывать объекты, названы «абсолютно необоснованными».

До этого стало известно, что США снимут блокаду с иранских портов в рамках меморандума о взаимопонимании. По данным портала Axios, также Вашингтон может сделать Тегерану некоторые исключения из санкций, чтобы позволить республике свободно продавать нефть. При этом американская сторона ожидает, что Иран как можно скорее уберет мины из Ормузского пролива.

