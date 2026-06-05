Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»

Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова» РИА Новости: боевики нацбата «Азов» терроризируют украинских предпринимателей

Украинские националисты из национального батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вымогают деньги у местных предпринимателей в Изюме и Славянске, сообщает РИА Новости. Как передает собеседник агентства в российских силовых структурах, эти группы требуют деньги якобы для обеспечения защиты бизнеса.

В украинских соцсетях местные жители Изюма и Славянска жалуются, <...> что те вымогают деньги у предпринимателей якобы на защиту бизнеса, — говорится в статье.

Боевики организуют массовые задержания в отношении тех, кто отказывается платить за эту «крышу», при этом в задержаниях иногда участвуют сотрудники ТЦК. В некоторых случаях эти группы даже минируют небольшие магазины, кафе и другие коммерческие заведения.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник ужаснулся новой практике в украинских школах. Дипломат сообщил, что боевики нацбата «Азов» активно занимаются вербовкой учеников в украинских школах. Он заявил, что данная деятельность направлена на создание «аналога гитлерюгенда».