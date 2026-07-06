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06 июля 2026 в 12:07

Раскрыта вероятная тактика освобождения Славянска и Краматорска

Военэксперт Кнутов: Россия отрежет логистику ВСУ и окружит Славянск и Краматорск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россия перережет логистические пути ВСУ, после чего окружит Славянск и Краматорск для освобождения этих городов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эта тактика позволит измотать украинские войска.

Идут бои в Красном Лимане, который ВС России скоро освободят. Из него можно двигаться либо в сторону Изюма, либо юго-западнее. Продвижение позволит перерезать логистику Славянско-Краматорской агломерации с севера. Таким образом, получается, что мы практически отрежем и возьмем регионы в кольцо. Это позволит исключить ротацию ВСУ, подвоз боеприпасов и резервов, проведение ротации. Тем самым можно будет измотать группировку, а потом уже обескровить ее и фактически уничтожить, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что российская армия продемонстрировала высокий профессионализм, освобождая Константиновку с использованием тактики просачивания, поддержки дронов и наступления с двух направлений. По словам эксперта, слаженная и комплексная операция позволила успешно взять город под контроль, несмотря на то, что там располагались значительные силы ВСУ.

Второй момент — наши воинские части также обошли Константиновку с севера и прошли дальше, сразу к Дружковке. Освобождая город, мы уже завязали бои в Дружковке. Именно поэтому у нас сейчас появляется больше шансов ускориться в вопросе освобождения города. Он, конечно, намного меньше Константиновки. От него всего четыре километра до Краматорска. От Славянска наши войска находятся где-то в восьми километрах, если двигаться с востока на запад. От Краматорска по линии фронта — где-то 10 километров, а с юга — четыре, — добавил Кнутов.

Он также подчеркнул значимость работы российских войск в Доброполье. Освобождение этого города, по словам эксперта, откроет путь для продвижения с юга на север и позволит контролировать логистику, ведущую к Славянско-Краматорскому укрепрайону.

Ранее Министерство обороны России и Генштаб подтвердили освобождение Константиновки. По информации ведомств, этот город важен как плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск — последний крупный узел обороны ВСУ в Донбассе.

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