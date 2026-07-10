В Азове провели замеры воздуха после атаки ВСУ В Азове не выявили превышений опасных веществ в воздухе после атаки дронов ВСУ

Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха в Азове Ростовской области после атаки беспилотников и не выявили превышения предельных концентраций опасных веществ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКСе. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха. Превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено, — написал Слюсарь.

По его словам, пожарным удалось локализовать возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове. В настоящее время продолжается тушение пожара еще на одном объекте хранения нефтепродуктов, а также ликвидация возгорания на одном из городских предприятий. Губернатор уточнил, что для устранения последствий задействованы все силы и средства экстренных служб, запасов пены для тушения достаточно.

Утром 10 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями 13 регионов и над акваторией Азовского моря.