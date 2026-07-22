Российского инженера наказали за разведку нефтехранилищ в пользу Украины Инженера из Краснодара приговорили к 16 годам колонии за разведку в пользу СБУ

Краснодарский краевой суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима инженера предприятия топливо-энергетического комплекса, признанного виновным в государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судов края. По версии следствия, он передавал украинской стороне сведения об объектах нефтепромышленного комплекса на Кубани и вел разведку нефтехранилищ в пользу украинских спецслужб.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, со штрафом 200 тыс. рублей, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из двух задержанных в Крыму россиян передал Киеву сведения о местоположении ПВО на полуострове. По словам мужчины, он начал общаться в мессенджере Telegram со своей знакомой, которая раньше жила в Крыму, и все рассказал ей.

До этого жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.