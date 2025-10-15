Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 10:22

В МИД ужаснулись одной практике в школах на Украине

Посол Мирошник заявил, что «Азов» создает в школах на Украине «гитлерюгенд»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевики нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) активно занимаются вербовкой учеников в украинских школах, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Он заявил, что данная деятельность направлена на создание аналога гитлерюгенда в образовательных учреждениях Украины.

«Азов» уже вовсю окучивает украинские школы и формирует там гитлерюгенд. И действительно, зачем детям литература или математика, им нужно собирать на уроках труда дроны и учиться подрывному делу. Их будущее уже определено — пушечное мясо для европейских «партнеров», — отметил дипломат.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России заявил о намерении украинских властей применять карательные меры в отношении несовершеннолетних. Он сообщил, что за последние дни в базе сайта «Миротворец» были размещены данные о 13 детях, причем самому младшему из них всего девять лет.

Также Мирошник констатировал, что переговорный процесс с Украиной в настоящее время приостановлен. Он пояснил, что киевская сторона не дает ответа на предложения, поступающие от России. Дипломат уточнил, что украинские власти игнорируют инициативы Москвы относительно подписания меморандума и создания специализированных рабочих групп по различным вопросам.

Украина
Азов
Родион Мирошник
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польская кухня: рецепты для души
Более 20 малолетних детей внесли в базу «Миротворца»
Жительница Германии удивилась одной детали в семейном быту русских женщин
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.