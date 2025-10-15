В МИД ужаснулись одной практике в школах на Украине

В МИД ужаснулись одной практике в школах на Украине Посол Мирошник заявил, что «Азов» создает в школах на Украине «гитлерюгенд»

Боевики нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) активно занимаются вербовкой учеников в украинских школах, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Он заявил, что данная деятельность направлена на создание аналога гитлерюгенда в образовательных учреждениях Украины.

«Азов» уже вовсю окучивает украинские школы и формирует там гитлерюгенд. И действительно, зачем детям литература или математика, им нужно собирать на уроках труда дроны и учиться подрывному делу. Их будущее уже определено — пушечное мясо для европейских «партнеров», — отметил дипломат.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России заявил о намерении украинских властей применять карательные меры в отношении несовершеннолетних. Он сообщил, что за последние дни в базе сайта «Миротворец» были размещены данные о 13 детях, причем самому младшему из них всего девять лет.

Также Мирошник констатировал, что переговорный процесс с Украиной в настоящее время приостановлен. Он пояснил, что киевская сторона не дает ответа на предложения, поступающие от России. Дипломат уточнил, что украинские власти игнорируют инициативы Москвы относительно подписания меморандума и создания специализированных рабочих групп по различным вопросам.