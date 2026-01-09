Президент Колумбии рассказал, как ему угрожал Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе личной телефонной беседы сообщал о планах проведения военной операции против Колумбии, заявил лидер страны Густаво Петро в интервью испанской газете Pais. По его словам, после недавних событий в Венесуэле он серьезно опасался, что в отношении него может быть реализован схожий сценарий, как в случае с президентом Николасом Мадуро.

Трамп сказал мне в ходе телефонного разговора, что подумывает о «плохих вещах» в отношении Колумбии. Смысл был в том, что уже готовится нечто конкретное, что ведется планирование военной операции, — указал руководитель.

Петро выразил обеспокоенность практикой силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Он указал на противоречие между американским законодательством и нормами международного права. Политик добавил, что законы США допускают проведение операций за рубежом под предлогом борьбы с преступностью, тогда как международное право таких действий не предусматривает.

Говоря о ситуации в Венесуэле, колумбийский президент отметил, что любые политические изменения должны обсуждаться самими венесуэльцами и не могут навязываться извне. Он добавил, что внешнее давление и применение силы только повышают риск дальнейшей дестабилизации региона.

Ранее Трамп подтвердил в соцсетях, что провел телефонные переговоры с президентом Колумбии. Глава Белого дома заявил, что они обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с наркоторговлей, а также другие спорные моменты в двусторонних отношениях. В результате беседы стороны договорились подготовить личную встречу. Она должна пройти в Вашингтоне в самое ближайшее время.