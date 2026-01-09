Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 15:45

Президент Колумбии рассказал, как ему угрожал Трамп

Президент Петро заявил, что Трамп готовил операцию против Колумбии

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе личной телефонной беседы сообщал о планах проведения военной операции против Колумбии, заявил лидер страны Густаво Петро в интервью испанской газете Pais. По его словам, после недавних событий в Венесуэле он серьезно опасался, что в отношении него может быть реализован схожий сценарий, как в случае с президентом Николасом Мадуро.

Трамп сказал мне в ходе телефонного разговора, что подумывает о «плохих вещах» в отношении Колумбии. Смысл был в том, что уже готовится нечто конкретное, что ведется планирование военной операции, — указал руководитель.

Петро выразил обеспокоенность практикой силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Он указал на противоречие между американским законодательством и нормами международного права. Политик добавил, что законы США допускают проведение операций за рубежом под предлогом борьбы с преступностью, тогда как международное право таких действий не предусматривает.

Говоря о ситуации в Венесуэле, колумбийский президент отметил, что любые политические изменения должны обсуждаться самими венесуэльцами и не могут навязываться извне. Он добавил, что внешнее давление и применение силы только повышают риск дальнейшей дестабилизации региона.

Ранее Трамп подтвердил в соцсетях, что провел телефонные переговоры с президентом Колумбии. Глава Белого дома заявил, что они обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с наркоторговлей, а также другие спорные моменты в двусторонних отношениях. В результате беседы стороны договорились подготовить личную встречу. Она должна пройти в Вашингтоне в самое ближайшее время.

Венесуэла
Колумбия
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы сможем и сейчас»: участница СВО рассказала о наследии деда-ветерана
Фетисов удивился словам Гретцки об Овечкине
«Не могут остановить»: на Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником»
В Германии заметили признак скорого распада Евросоюза
Бельгийские фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с МЕРКОСУР
Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями мощного снегопада
Смерть детей и брата, Пугачева, проблемы со здоровьем: как живет Кузьмин
В РАН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание
Российский чиновник погиб из-за отчаянной любви к охоте
Владелец наркошопа из России загадочно пропал на популярном курорте
Дмитриев напомнил Каллас, что ПВО бессильна против «Орешника»
Возмездие «Орешника» и перелом на поле боя: новости СВО на вечер 9 января
«Стойкий» и «Ельня» пришвартовались в ЮАР для участия в учениях
Раскрыты детали операции США против танкера Olina
Хаменеи предупредил Трампа о судьбе высокомерных правителей
«Их пугает»: в Совфеде высказались о готовности Франции выйти из НАТО
Еще один танкер стал целью США в Карибском море
«Новогодняя традиция»: BadComedian раскрыл успех «Чебурашки-2»
«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником»
Движение на МКАД парализовало из-за снегопада
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.