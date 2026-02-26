Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 05:10

«Адское» пламя вырвалось из-под земли в Колумбии

В Колумбии началось мощное извержение грязевого вулкана

Фото: Valeria Abis/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана, образовавшее гигантский огненный столб, передает BNO News. Власти начали экстренную эвакуацию населения.

По данным местных жителей, извержение произошло в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба рядом с деревней Сьете-Вуэльтас. В зоне риска оказались тюрьма и очистные сооружения, расположенные поблизости.

Очевидцы также сообщают о разломах в земле и треснувшем асфальте в нескольких километрах от вулкана. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Событие произошло 22 февраля в 15:07 дня по местному времени (06:07 мск). Повышенная активность вулкана наблюдается с конца января 2026 года.

До этого на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. Институт вулканологии и сейсмологии сообщил о выбросе столба пепла на высоту 4,5 км. Специалисты ввели второй уровень опасности и рекомендовали эвакуировать людей из зоны вокруг кратера. Сейсмические данные показали, что извержение длилось всего две минуты и сопровождалось образованием темно-серого шлейфа, который поднялся примерно на 2 тыс. метров над кратером.

вулканы
извержения
Колумбия
огонь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирург ответила, как правильно приготовиться к лазерной липосакции
Названа самая распространенная ошибка хранения чистящих средств
Искусственный интеллект предпочел ядерную войну капитуляции
В России с 1 марта введут новые правила обучения водителей
Приставы, Zoom и соседи: три новые схемы обмана — как защититься
Гуф выступит с последним словом в суде по делу о грабеже
«Съедаю 400 калорий в день»: Погребняк рассказала о своем питании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 февраля
Финляндия опустошила бюджет ради бесполезных против РФ истребителей
В Госдуме раскрыли, почему долги за уборку снега в платежках незаконны
«Ювентус» выиграл у «Галатасарая», но вылетел из Лиги чемпионов
Стало известно, сколько наемников летит в ВСУ ежемесячно
Эндокринолог ответила, как долго человек может не знать о диабете
Раскрыто гражданство задержанных на американской лодке у берегов Кубы
«Адское» пламя вырвалось из-под земли в Колумбии
Поиски девятилетней девочки в Смоленске: версии, что известно к этому часу
Овечкин обогнал легенду НХЛ в гонке за рекордами
Налог на вклады в 2026 году: как рассчитать, кому, сколько и когда платить
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Вашингтон требует от Пекина сесть за ядерный стол с Москвой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.