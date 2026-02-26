«Адское» пламя вырвалось из-под земли в Колумбии

В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана, образовавшее гигантский огненный столб, передает BNO News. Власти начали экстренную эвакуацию населения.

По данным местных жителей, извержение произошло в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба рядом с деревней Сьете-Вуэльтас. В зоне риска оказались тюрьма и очистные сооружения, расположенные поблизости.

Очевидцы также сообщают о разломах в земле и треснувшем асфальте в нескольких километрах от вулкана. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Событие произошло 22 февраля в 15:07 дня по местному времени (06:07 мск). Повышенная активность вулкана наблюдается с конца января 2026 года.

До этого на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. Институт вулканологии и сейсмологии сообщил о выбросе столба пепла на высоту 4,5 км. Специалисты ввели второй уровень опасности и рекомендовали эвакуировать людей из зоны вокруг кратера. Сейсмические данные показали, что извержение длилось всего две минуты и сопровождалось образованием темно-серого шлейфа, который поднялся примерно на 2 тыс. метров над кратером.