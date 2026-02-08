Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра

Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч в 14:08 по местному времени (05:08 по московскому времени), сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Высота столба достигла 11,6 километра над уровнем моря. По данным вулканологов, шлейф пепла растянулся на 40 километров на северо-запад от Шивелуча.

Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 11,6 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на северо-запад от вулкана, — говорится в сообщении.

Ранее код авиационной опасности, объявленный на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч, достиг наивысшего — красного уровня. Вулкан выбросил пепел на высоту 11,5 км. Он расположен в 50 км от поселка Ключи в Усть-Камчатском округе и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

В МЧС спрогнозировали пеплопад сразу в четырех муниципальных округах Камчатского края. Речь идет о населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов.