Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 11:45

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра

Вулкан Шивелуч Вулкан Шивелуч Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч в 14:08 по местному времени (05:08 по московскому времени), сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Высота столба достигла 11,6 километра над уровнем моря. По данным вулканологов, шлейф пепла растянулся на 40 километров на северо-запад от Шивелуча.

Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 11,6 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на северо-запад от вулкана, — говорится в сообщении.

Ранее код авиационной опасности, объявленный на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч, достиг наивысшего — красного уровня. Вулкан выбросил пепел на высоту 11,5 км. Он расположен в 50 км от поселка Ключи в Усть-Камчатском округе и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

В МЧС спрогнозировали пеплопад сразу в четырех муниципальных округах Камчатского края. Речь идет о населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов.

Камчатка
вулканы
пепел
извержения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.