Российскому региону спрогнозировали пеплопад

Пеплопад ожидается сразу в четырех муниципальных округах Камчатского края, сообщили в управлении МЧС России по региону. Речь идет о населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов. Такой прогноз связан со взрывным извержением вулкана Шивелуч.

При изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов, — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали жителям региона закрыть все двери и окна, а также не выходить на улицу без необходимости. При нахождении вне помещений необходимо надевать респиратор или марлевую повязку. Кроме того, нельзя вносить в дома одежду, попавшую под пеплопад.

Ранее код авиационной опасности, объявленный на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч, достиг наивысшего — красного уровня. Вулкан выбросил пепел на высоту 11,5 км. Он расположен в 50 км от поселка Ключи в Усть-Камчатском округе, и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.