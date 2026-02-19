Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма

На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон, выбросившего столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщил местный Институт вулканологии и сейсмологии в соцсети X. Специалисты ввели второй уровень опасности из пяти возможных и потребовали эвакуировать всех людей из четырехкилометровой зоны вокруг кратера.

Согласно сейсмическим данным, оно (извержение. — NEWS.ru) длилось две минуты. В результате извержения образовался темно-серый объемный шлейф, который поднялся примерно на 2 тыс. метров над кратером, после чего он сместился в юго-западном направлении, — говорится в сообщении.

Ранее в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения сообщили о мощном выбросе пепла на вулкане Шивелуч, который произошел днем. Высота столба достигла 11,6 километра над уровнем моря, а шлейф растянулся на 40 километров в северо-западном направлении.

Позже в управлении МЧС по Камчатскому краю предупредили о вероятном выпадении пепла в четырех округах региона из-за взрывного извержения вулкана Шивелуч. Под угрозой оказались Усть-Камчатский, Мильковский, Быстринский и Тигильский районы, жителям которых рекомендовали плотно закрыть окна и двери и без крайней нужды не покидать дома.