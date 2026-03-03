Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи

Повторное землетрясение в районе Сочи связано с тем, что накопившееся в земной коре напряжение не было полностью снято во время первого подземного толчка, заявила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева. По ее словам, также возможны афтершоки.

Второе землетрясение случилось потому, что за раз не произошла вся разгрузка напряжения, и поэтому оно реализовалось в виде повторного толчка, — подчеркнула собеседница агентства.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4 в районе Сочи днем 3 марта. Эпицентр землетрясения находился в 185 километрах от Краснодара и всего в 27 километрах от города-курорта. Очаг залегал на небольшой глубине, что позволило местным жителям отчетливо почувствовать колебания земной поверхности.

Чуть позже специалисты зарегистрировали повторные толчки в Черном море. Как уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин, магнитуда землетрясения составила 4,5 балла. Обошлось без пострадавших, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, отметил он.