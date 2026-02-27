Зимняя Олимпиада — 2026
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет

Ученый Эйсмонт: парад планет будет виден после заката во всех частях России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Парад планет, который ожидается 28 февраля, можно будет увидеть во всех частях России примерно через час после заката, заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт. По его словам, невооруженным глазом можно будет почти все небесные тела, кроме Урана и Нептуна, передает ТАСС. Для наблюдения за отдаленными планетами будет достаточно любительского телескопа, добавил он.

Парад планет можно будет наблюдать вечером, примерно через час после заката. Видно его будет во всех частях России. Участвовать в параде будут все планеты кроме Марса. То есть на ночном небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Уран, Нептун, а также примкнувшую к ним Луну. Все они выстроятся практически в один ряд, — рассказал Эйсмонт.

Ранее в Московском планетарии сообщали, что лунное затмение 3 марта смогут увидеть только жители восточных регионов России,. Явление ожидается в период с 12:51 до 16:19 мск, Луна пройдет через южную часть тени Земли. Помимо восточной части РФ, явление будет заметно в Австралии, Южной Америке и Азии.

