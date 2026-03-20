Успешная карьера, крепкий брак, смерти близких: где сейчас Стриженова

Екатерина Стриженова
Телеведущая Екатерина Стриженова 20 марта отмечает 58-й день рождения. Как сложились ее карьера и личная жизнь, как артистка и ее семья переживали тяжелые утраты близких?

Как сложилась карьера Стриженовой

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Стриженовой звания заслуженной артистки России. Кроме того, почетное звание получил ее супруг, режиссер и сценарист Александр Стриженов.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Стриженовой Екатерине Владимировне — артистке, ведущей программ акционерного общества „Первый канал“», — говорится в указе.

Екатерина Стриженова известна как талантливая актриса театра и кино. На телевидении она также проявила себя как успешная журналистка. В кинематографе ее карьера началась в 1984 году, когда она сыграла главную роль в фильме «Лидер», поставленном режиссером Борисом Дуровым.

Также артистка снималась в таких картинах, как «Трудно быть богом» (1989), «Американская дочь» (1995), «Поклонница» (2005), а также в телесериалах «Марш Турецкого» и «Каменская».

Стриженова выступала и на сцене Московского театра имени Ермоловой и Театра Российской армии, где исполняла классические и современные роли.

С 1997 года Екатерина Стриженова ведет программу «Доброе утро» на Первом канале. С 15 сентября 2014 по февраль 2022 года Екатерина была ведущей политического ток-шоу «Время покажет». С октября 2022 года она ведет программу «Самое время».

Что известно о личной жизни Стриженовой

Телеведущая уже более трех десятилетий связана узами брака с продюсером и актером Александром Стриженовым. Их решение о свадьбе было принято еще в подростковом возрасте, но родители настояли на том, чтобы церемония состоялась, когда девушке исполнится 18 лет. Спустя год после этого знаменательного события у пары появилась дочь Анастасия. В 2000-м у влюбленных родилась младшая наследница Александра. В 2021 году звездная чета выиграла в номинации «Лучшая телепара» премии Вest Style Awards.

Старшая дочь Стриженовых состоит в браке с финансистом Петром Грищенко. Пара воспитывает троих детей: близнецов Александра и Георгия, а также старшего сына Петра. Сейчас чета проживает в Нью-Йорке, поэтому Стриженова редко видится с внуками, в основном наблюдая за тем, как они растут. Наследница балует маму фото и видео с детьми.

«Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)! На фото не хватает еще одного Петровича — самого старшего моего внука!» — написала Стриженова под одним из постов дочери.

Как Стриженова и ее семья справлялись с утратами близких

В мае 2020 года Екатерина Стриженова сообщила о трагической гибели известной советской актрисы театра и кино Елены Земляникиной в дорожно-транспортном происшествии. Земляникина сыграла роль в культовом фильме «Москва слезам не верит». Она приходилась старшей сестрой мужу Екатерины Стриженовой.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу, и ее насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека. У Лены любви хватало на всех. У нее получилось прожить жизнь без осуждений, уныния и зависти. Она нас всех утешала и смиряла. Я училась у нее терпению, оно казалось безграничным. Сейчас ни у кого нет слов, только слезы», — писала Екатерина в Telegram-канале.

По словам Стриженовой, семья Земляникиной очень тяжело переживала трагедию. Она отмечала, что ни у кого нет слов, только слезы.

В июле 2024 года в Свято-Троицком монастыре в Чувашии ушла из жизни свекровь Екатерины, советская актриса Любовь Стриженова. Ей было 84 года. Более 15 лет назад народная артистка России приняла монашеский постриг и получила имя Иудифь.

Актриса была женой Олега Стриженова и матерью Александра Стриженова. Более 20 лет прослужила в Московском Художественном театре, а после его раскола еще 20 лет выходила на сцену МХАТа имени Горького. Была занята в таких известных театральных постановках, как «На дне», «Утиная охота», «Иванов», «Прощание с Матерой».

Екатерина с теплотой обратилась к женщине, оказавшей значительное влияние на ее жизнь. Ведущая Первого канала призналась, что без поддержки свекрови ее судьба сложилась бы иначе.

