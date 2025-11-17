Путин расширил список заслуженных артистов РФ

Президент России Владимир Путин присвоил телеведущей Екатерине Стриженовой почетное звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Кроме того, заслуженным артистом РФ стал ее супруг, режиссер и сценарист Александр Стриженов.

Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Стриженовой Екатерине Владимировне — артистке, ведущей программ акционерного общества «Первый канал», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что полковник Курабек Караев из Дагестана был удостоен звания Героя России за успешное командование мотострелковой бригадой в зоне СВО. Глава республики Сергей Меликов отметил, что под руководством военного удалось освободить несколько населенных пунктов.

До этого Путин подписал указ о награждении сотрудников KP.RU медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Представителей редакции отметили этой наградой за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю продуктивную работу.