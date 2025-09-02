Саммит ШОС — 2025
Стриженова показала Якубовича после «похоронных» новостей о телеведущем

Стриженова опубликовала фото с Якубовичем после сообщений о его госпитализации

Леонид Якубович Леонид Якубович Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с коллегой Леонидом Якубовичем после новостей о его госпитализации. Она назвала эти сообщения «похоронной» ерундой.

Опять написали какую-то похоронную ерунду про Леонида Аркадьевича, а он тем временем передает всем привет и поздравления с началом учебного года, — отметила Стриженова.

Подписчики в комментариях написали, что не поверили в новости о госпитализации Якубовича. Они пожелали телеведущему здоровья и долгих лет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников программы «Поля чудес» из-за состояния здоровья. По данным канала, 80-летний артист пожаловался медикам на слабость. Отмечалось, что ему придется придерживаться строгой диеты.

Позже Якубович заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем являются выдумкой. Он пошутил, что три раза в неделю играет в теннис, куда его приносят на носилках. Телеведущий в саркастической манере отметил, что «жена рыдает, а дети в истерике».

