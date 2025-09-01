Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес»

Telegram-канал SHOT сообщает, что телеведущему Леониду Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поля чудес» из-за состояния здоровья. По его данным, 80-летний артист пожаловался медикам на слабость, в итоге у него диагностировали сахарный диабет.

Отмечается, что теперь ведущему «Поля чудес» придется придерживаться строгой диеты. Как поясняет канал, Якубовичу придется отказаться от солений, алкоголя и других подарков участников телевикторины.

Ранее Леонид Якубович признался, что мечтает умереть на сцене или перед вылетом самолета. Он процитировал поэта Ивана Тхоржевского, сказав, что надо просить не легкой жизни, а легкой смерти. Он пояснил, что у всего есть начало и конец, потому считает нужным отдавать себе отчет в собственной смертности.

До этого сообщалось, что врачи запретили Якубовичу исполнять сложные трюки на самолете из-за преклонного возраста. Ему больше не разрешают делать так называемую мертвую петлю. Сам ведущий пошутил над этим, отметив, что даже в его райдере теперь стоит запрет на полеты в аэротрубе.