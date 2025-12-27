Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта Трамп счел высокими шансы на успешное урегулирование конфликта на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post выразил уверенность в возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Свой оптимизм он связал с предстоящими переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам республиканца, урегулирование этого кризиса является чрезвычайно трудной задачей. Американский политик при этом заявил, что видит для этого хорошие шансы. Трамп отметил взаимную заинтересованность сторон в прекращении противостояния, указав на проблему синхронизации их готовности к диалогу.

Я урегулировал восемь войн, эта самая сложная из них. Но, думаю, мы справимся, — приводит его слова издание.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с Трампом. По его словам, визит на самом деле превратится в циничное представление. Американскую сторону ожидает «шоу отпетых мошенников».

До этого Трамп поставил под сомнение самостоятельную значимость мирной инициативы главы Украины. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева теряют вес.