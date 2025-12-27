Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 03:42

Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

Трамп счел высокими шансы на успешное урегулирование конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post выразил уверенность в возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Свой оптимизм он связал с предстоящими переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам республиканца, урегулирование этого кризиса является чрезвычайно трудной задачей. Американский политик при этом заявил, что видит для этого хорошие шансы. Трамп отметил взаимную заинтересованность сторон в прекращении противостояния, указав на проблему синхронизации их готовности к диалогу.

Я урегулировал восемь войн, эта самая сложная из них. Но, думаю, мы справимся, — приводит его слова издание.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с Трампом. По его словам, визит на самом деле превратится в циничное представление. Американскую сторону ожидает «шоу отпетых мошенников».

До этого Трамп поставил под сомнение самостоятельную значимость мирной инициативы главы Украины. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева теряют вес.

Дональд Трамп
Украина
Россия
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские предупредили о «подарках» от мошенников
Россиянам напомнили об окончании срока автопродления прав
Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат
Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта
Европейские лидеры боятся исхода встречи Трампа и Зеленского
Рекордные по длительности январские каникулы получили объяснение
«Последняя оттепель»: в Гидрометцентре сделали прогноз для москвичей
Марочко заявил о начале боев за один из населенных пунктов в ДНР
Европу обвинили в разжигании когнитивной войны против Путина
«Нужно быть осторожным»: Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского
Насилуют, продают наркотики: как Украина экспортирует зло на Запад
«Рождественский подарок»: Трамп прокомментировал бомбардировку в Нигерии
«Никогда не интересовало»: Роднина высказалась о гражданстве США
Российский офицер воздушной атакой спровоцировал бегство бойцов ВСУ
Две женщины получили ранения после атаки под Белгородом
«Искренний союз»: Путин получил новогоднее поздравление от мирового лидера
Петербургский суд рассмотрит дело о махинациях с «самострелами»
Марионетка Горбачева или последний защитник СССР: кем был Геннадий Янаев
Жалобу задавившего младенца воронежца отклонили
«Шоу отпетых мошенников»: в ГД высмеяли будущую поездку Зеленского в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.