Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 01:44

«Шоу отпетых мошенников»: в ГД высмеяли будущую поездку Зеленского в США

Слуцкий назвал предстоящую поездку Зеленского в США шоу отпетых мошенников

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, визит на самом деле превратится в циничное представление.

Зеленский хочет обсудить в США свой вариант мирного плана. Однако Слуцкий призвал политика не торопиться с заявлениями о готовящемся подписании документов, сославшись на русскую народную мудрость.

«Документ уже на столе», — утверждает укрофюрер. Есть русская пословица: не говори гоп, пока не перепрыгнешь! Что-то подсказывает, что американское турне превратится в шоу отпетых мошенников, — написал Слуцкий.

Он добавил, что Вашингтону, чтобы добиться реального прогресса в украинском урегулировании, необходимо не отходить от духа Анкориджа. Предложенный Киевом план является лишь набором ничем не подкрепленных пожеланий, часть из которых для Москвы неприемлема. По мнению главы думского комитета, истинная цель анонсированной поездки — не достижение соглашений, а попытка оказать давление на Россию и представить ее как сторону, не готовую к диалогу.

Ранее Трамп поставил под сомнение самостоятельную значимость мирной инициативы главы Украины. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева теряют вес.

