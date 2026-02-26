Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:40

Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек

Два человека погибли в ДТП в Зольском районе Кабардино-Балкарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Смертельное ДТП, в котором погибли два человека, произошло в Зольском районе Кабардино-Балкарии на федеральной трассе «Кавказ», сообщили в местном управлении ГАИ. По предварительным данным, 26 февраля около четырех часов дня 68-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал через разрыв тросового ограждения на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai.

В результате ДТП водитель Lada и его 48-летний пассажир, оба жители Баксанского района, получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель и пассажир иномарки доставлены в медицинское учреждение для осмотра, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о смертельной аварии на 104-м километре трассы «Кола», где водитель легковушки сгорел заживо после столкновения с двумя встречными машинами. По данным ведомства, мужчина пошел на обгон, но не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Кроме того, на 57-м километре КАД Санкт-Петербурга столкнулись две фуры и две легковушки. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка, протянувшаяся от развязки с Софийской улицей до Большого Обуховского моста.

