Смертельное ДТП на Пхукете попало на фото

В Сети появились снимки с мета ДТП на Пхукете, в котором погибла россиянка. Еще 11 человек пострадали, сообщает газета «Кхаосот».

На снимках видны искореженный микроавтобус. Пострадали как водительское место, так и пассажирские кресла. Авария случилась во время поездки на экскурсию на Симиланские острова.

Ранее сообщалось, что авария случилась около 04:00 по местному времени (00:00 мск). Транспортное средство оказалось пробито металлическим дорожным ограждением. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за резкого маневра фуры. Правоохранители и посольство России пока не комментировали происшествие.

Также стало известно, что певец Zalek погиб в ДТП с мотоциклом в Колумбии, недалеко от города Медельин. Во время езды мужчина не справился с управлением — он упал и ударился головой о бордюр. Исполнитель скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

До этого в Магнитогорске произошла авария с участием автомобиля BMW 525 и трактора «Беларус». Водитель иномарки не имел водительского удостоверения и на высокой скорости протаранил трактор. В результате один пассажир погиб на месте, а другой был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой.