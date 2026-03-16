16 марта 2026 в 08:49

Известный латиноамериканский певец попал в смертельное ДТП

Певец Zalek погиб в ДТП с мотоциклом в Колумбии, сообщил портал Need to Know. Авария произошла недалеко от города Медельин.

Отмечается, что во время езды на мотоцикле мужчина не справился с управлением. После этого он упал и ударился головой о бордюр. Певец скончался в машине скорой помощи.

Настоящее имя исполнителя — Эдуардо. Он родился в Барранкилье и считался восходящей звездой в республике. Недавно Zalek выпустил трек Ay Amor, клип на его основе собрал 10 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что солист группы Shortparis Николай Комягин скончался после тренировки по боксу. Музыканту было 39 лет. Концерты Shortparis в России неоднократно отменялись из-за вмешательства общественных деятелей. Тем не менее группа продолжала гастролировать по стране, записывать музыку и осенью 2025 года поехала в большой тур по Европе.

До этого в возрасте 89 лет скончалась советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Она получила широкую известность как ведущая первых выпусков КВН. Также ведущая была знакома зрителям по работе в популярных детских и молодежных программах, таких как «Спокойной ночи, малыши!».

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

