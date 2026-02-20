Солист группы Shortparis скончался после тренировки по боксу Собчак: солист Shortparis Комягин умер в 39 лет

Солист группы Shortparis Николай Комягин скончался после тренировки по боксу, сообщила блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Музыканту было 39 лет.

Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее, — описала его журналистка.

Собчак рассказала, что ходила на его выступления, и это всегда воспринималось ею как несколько часов вне времени благодаря тому, что происходило на сцене. Она упомянула совместный фестивальный проект «Заря. Онега». Интервью с артистом стало одним из ее любимых воспоминаний.

