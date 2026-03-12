Клебо упал и получил травму головы в полуфинале спринта Йоханнес Клебо упал в полуфинале спринта в Норвегии и получил травму головы

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо упал и получил травму головы в полуфинале спринта в Норвегии, передает NRK. Инцидент произошел после падения американца Бена Огдена, норвежец ударился затылком.

Тренер спортсмена Арильд Монсен сообщил, что Клебо чувствовал сонливость и был отправлен на обследование в больницу. Лыжник не смог самостоятельно подняться и покинул трассу с помощью организаторов.

Клебо впервые с 4 января не победил в гонке, прервав свою серию из 12 побед. Его увезли со стадиона на машине скорой помощи.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал выступление российского лыжника Ивана Голубкова на Паралимпиаде примером безоговорочного превосходства. Он поздравил спортсмена и всю команду с заслуженной победой.

До этого во время съемок шоу «Голос» на Первом канале телеведущая Яна Чурикова оступилась и упала прямо со сцены. Она сообщила, что через некоторое время обратилась за медицинской помощью. Ведущая посетила травматолога и прошла необходимые обследования. Рентген и УЗИ показали, что у нее всего лишь ушиб.