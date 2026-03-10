Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:45

Петербуржцу придется выплатить компенсацию за игру с ребенком на карусели

Петербуржцу назначили штраф в 300 тыс. рублей за травмы ребенка на карусели

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербуржцу придется выплатить 300 тыс. рублей компенсации за игру с ребенком во дворе, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. Он слишком сильно раскрутил карусель — ребенок упал и получил травмы.

В ведомстве рассказали, что пострадавший ударился правой ногой о прорезиненное покрытие — ему диагностировали перелом большеберцовой кости. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Помимо компенсации, ему предстоит выплатить также 40 тыс. рублей штрафа.

Ранее жительница Екатеринбурга сломала руку при посещении картинга. В результате она потеряла работу — девушка работает в индустрии красоты и теперь не может принимать клиенток.

Санкт-Петербург
травмы
компенсации
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.