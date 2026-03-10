Петербуржцу придется выплатить компенсацию за игру с ребенком на карусели

Петербуржцу придется выплатить 300 тыс. рублей компенсации за игру с ребенком во дворе, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. Он слишком сильно раскрутил карусель — ребенок упал и получил травмы.

В ведомстве рассказали, что пострадавший ударился правой ногой о прорезиненное покрытие — ему диагностировали перелом большеберцовой кости. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Помимо компенсации, ему предстоит выплатить также 40 тыс. рублей штрафа.

