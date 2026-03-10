Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 17:03

Москвичам рассказали, когда ждать потепления

РИА Новости: в Москве ожидается потепление до +11 в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве ожидается потепление до +10–11 градусов в выходные, 14 и 15 марта, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, оно может продержаться пять дней, но от похолодания даже в начале апреля никто не застрахован.

Дней пять совершенно определенно продержится. Дальше не буду заглядывать. Есть шанс всегда ошибиться за пределами пяти — семи дней, а на пять дней вот именно так: до +10–11 градусов в выходные, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в Центральной части России ожидается с 10 марта. По его прогнозам, потепление ускорит процесс таяния снега и сугробы заметно осядут.

До этого Людмила Паршина заявила, что снежный покров в Москве полностью сойдет к 10 апреля. По ее словам, если будут дожди и туманы, то это может случиться и раньше. При этом она подчеркнула, что таяние рекордных сугробов не приведет к потопам на улицах столицы. Она отметила, что снег будет сходить постепенно.

