Сугробы растают и все затопит? Как изменился прогноз погоды на март 2026-го

Нынешний март, как показывают обновленные прогнозы синоптиков, не раз удивит россиян. Метеорологи утверждают, что первый весенний месяц окажется весьма противоречивым. Ждать ли, наконец, прихода тепла, осядут ли стремительно гигантские сугробы — в материале NEWS.ru.

Когда придет весеннее тепло

Согласно данным синоптиков, погода в марте на большей части территории страны окажется теплее климатической нормы. Впрочем, как предупредил в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев, из-за невероятных запасов снега весна будет наступать довольно медленно.

«Действительно, ожидать стремительного прихода весны и, соответственно, резкого потепления не стоит. Многие рассчитывали на то, что совсем скоро мы окажемся во власти теплой погоды. Однако этого не случится», — пояснил собеседник.

Однако, по его словам, в таком сценарии есть и позитивный момент: «Если представить, что в ближайшие дни столбики термометров установятся на отметке +10 градусов, то многие регионы, в том числе в Центральной России, просто поплывут. Слишком много снега было накоплено за зиму, поэтому лучший вариант — медленное, поэтапное таяние».

Между тем, по данным Сергеева, ожидается, что средняя температура в марте 2026-го превысит многолетние показатели на 2–4 градуса. Однако, указал он, возможны резкие температурные перепады — от морозов до вполне весенних оттепелей.

Метеоролог Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru уточнил, что в ближайшие дни нам предстоит наблюдать преимущественно зимние пейзажи.

«Согласно имеющимся расчетам, в Центральной России будут фиксироваться ночные заморозки до −7−10 градусов. Однако мы ожидаем еще немало осадков, а также резкие скачки температуры и даже морозы», — пояснил собеседник.

По его словам, погода начнет несколько меняться во второй декаде месяца. «Скорее всего, циклоны принесут влажный и более теплый воздух. В Москве и центральных регионах дневная температура будет держаться на отметках 4–8 тепла, а ночью продолжит опускаться до нуля. Собственно, в этот период и начнется более заметное таяние сугробов», — рассказал специалист.

Впрочем, во многих регионах России метеорологическая весна наступает в разное время, предупредили ранее опрошенные NEWS.ru синоптики. Обычно это случается, когда температура воздуха устойчиво переходит через ноль в сторону положительных значений.

Зависит это прежде всего от того, что солнечного света становится больше, сообщил NEWS.ru синоптик Никита Поповнин.

«К примеру, для Москвы по статистике время начала метеорологической весны — 20-е числа марта. И если в январе столице „положено“ 37 часов солнечной погоды, то в марте в четыре раза больше — 142», — подчеркнул он.

В Санкт-Петербурге и Владивостоке ситуация похожая, метеорологическая весна приходит обычно в конце марта, сказал синоптик. На неделю позже, примерно в начале апреля, это случается в Хабаровске.

Какую погоду ждать в Москве в марте 2026 года

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» не предполагает существенного потепления до конца марта. Температура днем будет держаться около плюс 2–3 градусов. Ночные заморозки (до минус 7) вернутся к 15 марта и продержатся еще как минимум неделю.

Между тем, Гидрометцентр России прогнозирует, что на европейской территории России весна окажется теплой. Средняя месячная температура от Санкт-Петербурга до Махачкалы будет немного выше среднего (от 0 до 1 градуса), а западнее, от Пскова до Симферополя, — еще теплее (больше плюс 1 градуса).

Месячное количество осадков будет около нормы; выше нормы — в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, на востоке Ленинградской области и в Карелии.

Как прогнозировал синоптик Евгений Тишковец, весна в Москве сначала еще будет долго раскачиваться, наступит почти в срок и прогнозируется теплее нормы климата с незначительным недобором осадков. По его словам, в марте положительное отклонение температуры от нормы составит не более 1–2 градусов — осадков выпадет на 30% меньше».

Ждать ли сильных паводков в марте

Как рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Леус, мощная волна весеннего тепла, проникшая на территорию большинства регионов европейской России, в первые дни марта местами достигла рекордных величин и спровоцировала на некоторых реках процессы начала весеннего половодья.

Как уточнил Леус, на территории европейской части страны повышение уровня воды (на 0,3–0,8 м за сутки) наблюдается на Волге (Тверская область), реке Чир и реке Миус (Ростовская область), реке Аварское Койсу (Дагестан), реке Малый Черемшан (Татарстан).

«Уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму на реке Псел у города Обоянь, Курская область, реке Кальмиус у п.г.т. Приморское и на реке Мокрая Волноваха у села Николаевка, а также на реке Кальчик у села Кремневка Донецкой народной республики, и на реке Евсуг у п.г.т. Петровка Луганской народной республики», — сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее специалист экологического консалтингового центра кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Максим Симакин спрогнозировал, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы. Он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте-апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.

До этого Гидрометцентр сообщил, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Сильное половодье также спрогнозировали в ряде других регионов России.

