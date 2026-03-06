Синоптик назвала 10 регионов, где в марте ожидаются морозы до -30 градусов Синоптик Паршина: морозы до -30 градусов придут в марте в Поволжье и на Урал

На неделе с 9 по 15 марта на Урале и в Поволжье ожидаются аномальные морозы, сообщила в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, там температура воздуха может опуститься до -30 градусов. Она отметила, что речь идет об Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях.

В Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях неделя начнется с сильных морозов до -25–30 градусов, осадки в виде дождя со снегом. В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях в начале недели по ночам до -25–30 градусов, днем — -23 градуса. Это ниже климатической нормы на семь градусов, — сказала Паршина.

Она добавила, что морозы, хоть и не такие сильные, на следующей неделе ожидаются в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области: там столбики термометров могут показывать до -19 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что похолодание в Москве, которое ранее прогнозировали метеорологи, отменяется. По его словам, в столице на следующей неделе сохранится теплая погода, что приведет к активному таянию рекордных сугробов. В итоге, уточнил он, в городе вероятны сильные паводковые подтопления.