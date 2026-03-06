Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 17:45

Синоптик назвала 10 регионов, где в марте ожидаются морозы до -30 градусов

Синоптик Паршина: морозы до -30 градусов придут в марте в Поволжье и на Урал

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На неделе с 9 по 15 марта на Урале и в Поволжье ожидаются аномальные морозы, сообщила в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, там температура воздуха может опуститься до -30 градусов. Она отметила, что речь идет об Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях.

В Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях неделя начнется с сильных морозов до -25–30 градусов, осадки в виде дождя со снегом. В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях в начале недели по ночам до -25–30 градусов, днем — -23 градуса. Это ниже климатической нормы на семь градусов, — сказала Паршина.

Она добавила, что морозы, хоть и не такие сильные, на следующей неделе ожидаются в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области: там столбики термометров могут показывать до -19 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что похолодание в Москве, которое ранее прогнозировали метеорологи, отменяется. По его словам, в столице на следующей неделе сохранится теплая погода, что приведет к активному таянию рекордных сугробов. В итоге, уточнил он, в городе вероятны сильные паводковые подтопления.

морозы
погода
прогнозы
март
холод
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Шотландии произошел массовый выброс китов на берег
Оксана Самойлова в «голом» платье произвела фурор на улицах Парижа
В России появился фейковый приказ министра обороны
Российских дипломатов эвакуировали из Ирана
Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?
Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы
Миллиардер-авантюрист бросил вызов Ирану в Ормузском проливе
«Нет ни даты, ни подписи»: блогерша уличила в обмане фотографа Ермузевича
Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии
Emirates возобновляет полеты
«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ
Подаю вместо обычной «Шубы» по-фински: эта версия залетает лучше классики — получается сочнее и нежнее
Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе
На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером
Среди задержанных в Венгрии инкассаторов нашли бывшего генерала СБУ
Что со связью и мобильным интернетом в Москве 6 марта: учения ФСБ?
Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости
Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным
«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре
Армения нанесла неожиданный удар по защите Карапетяна
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.